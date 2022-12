Maurizio Battista a Taranto in ‘Tutti contro tutti’

Condividi su...

Ma è proprio vero che siamo destinati a vivere tutti contro tutti? Parte da questo interrogativo il nuovo show “Tutti contro tutti” del comico romano Maurizio Battista, che si terrà domani, venerdì 16 dicembre, alle ore 21 al Teatro Orfeo di Taranto. Tra le altre domande Battista si chiede se è proprio vero che siamo costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita che ci manda spesso fuori giri, che i social sono l’unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per soffrire di solitudine e rimbecillimento acuto. Maurizio Battista mostra ancora una volta la sua capacità unica di far ridere, anche di se stessi e di se stesso.

«Perché la risata, udite udite, unisce tutte le persone! – afferma – Visto che la cosa più bella che abbiamo in questa vita, sono proprio gli altri! Oddio, non proprio tutti, eh…».

Maurizio Battista è un comico, cabarettista, attore, conduttore televisivo e regista teatrale italiano.

Tra i suoi lavori: Zelig nel 2016, nel 2017 gli è stata affidata la copertina comica del programma DiMartedì, nel 2018 ha condotto “Io sono Battista” su Italia 1, nel 2019 è stato protagonista dello show “Natale a casa Battista”, trasmesso da Rai 2, nel 2020 in prima serata su Rai 2 con il suo one man show “Poco di tanto”, nel 2022 “Made in Sud” e “On stage – Maurizio Battista Tutti contro tutti”.

Ticket ancora disponibili per lo spettacolo che rientra nella stagione 2022/2023 del Teatro Orfeo “I più Grandi passano da qui”. Chi non ha ancora sottoscritto l’abbonamento, potrà farlo presso il botteghino del teatro dalle ore 18 in poi, o acquistare i singoli ticket di tutti gli spettacoli in abbonamento e fuori.

Online sul sito www.teatrorfeo.it e circuito TicketOne.