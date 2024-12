Matera, Tosoni: “Ci siamo meritati questa classifica, adesso ce la godiamo”

“Abbiamo rischiato di vincere perché abbiamo avuto più occasioni noi, soprattutto nel finale dove potevamo fare il 3-2. Però, su questo campo il pareggio ci sta ed è un risultato giusto”. Ha parlato così, il presidente Stefano Tosoni ai canali ufficiali del club biancoazzurro dopo il pareggio contro la Nocerina di ieri pomeriggio.

Sulla classifica: “Nessuno si aspettava tutto questo. Ad inizio campionato ero molto propositivo ma la carta diceva tutt’altro. Oggi, però, devo dire che il campo racconta tutt’altro Matera e tutt’altra classifica. Siamo a tre punti dalla prima al giro di boa e posso solamente dire che la squadra c’è, ci sarà e dirà la sua. Ci siamo meritati questa classifica e ce la godiamo”.

Sulla squadra: “Credo che al momento sia al completo. È amalgamata e forte in tutti i reparti. Anche per quanto riguarda la panchina siamo abbastanza lunghi. Perché a casa sono rimasti alcuni giocatori e in tribuna ne avevamo altrettanti. Credo che adesso la parola spetta al campo che giudicherà. E già a Nocera Inferiore abbiamo ottenuto una prestazione maiuscola, con due squadre sicuramente da Serie C”.

Sul pubblico: “È impossibile fare altri appelli ai nostri tifosi. Ci hanno seguito in più di 300, incitandoci dall’inizio alla fine. Sono veramente impagabili. È un gruppo di sostenitori che tutti ci invidiano”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author