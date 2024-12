Serie A, Monza: esonerato Alessandro Nesta

Alessandro Nesta non è più l’allenatore del Monza. Decisiva la sconfitta casalinga contro la Juventus, che ha portato la dirigenza biancorossa a prendere la decisione. “AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro”, si legge nel comunicato ufficiale.

