Matera, Torrisi: “Gli episodi hanno inciso. Siamo sulla strada giusta”

“Dopo il pareggio ci è mancata un po’ di maturità. Per buoni tratti abbiamo dominato, chiudendo la Fidelis Andria nella propria metà campo, occupando benissimo gli spazi. Forse stiamo stati imprecisi in alcune ripartenze, soprattutto con quel pallone di Di Piazza per Burzio che poteva portarci al vantaggio ma non siamo stati bravi a capitalizzarlo”. È l’analisi del tecnico Alfio Torrisi ai microfoni di Antenna Sud, subito dopo il ko di questo pomeriggio contro la Fidelis Andria.

SUL MATCH: “Abbiamo fatto una buonissima prestazione soprattutto nel secondo tempo. Nei primi 45 minuti, la partita è stata equilibrata con la Fidelis Andria che ha fatto qualcosa in più di noi, soprattutto nei primi 15 minuti. Però, mi ritengo soddisfatto della prestazione perché questa è la strada giusta per raggiungere i nostri obiettivi”.

SUL MOMENTO: “Bisogna vedere anche contro chi sono stati fatti i due punti nelle ultime quattro partite. Contro la Nocerina, alla fine siamo stati bravi a riagguantare la partita. Purtroppo abbiamo sbagliato tutto a Francavilla in Sinni. Quella contro il Nardò, la reputo una vittoria. Non siamo riusciti ad ottenerla in campo ma per quanto fatto sì. Per ben 70 minuti abbiamo giocato in 10 uomini, adattando un centrocampista in quella posizione e perdendo Marigosu dopo 25 minuti per infortunio. In queste condizioni abbiamo trovato il pareggio nel finale ma potevamo benissimo vincerla”.

SUGLI EPISODI: “Oggi era una partita che si poteva vincere o perdere, gli scontri diretti sono così. Sono anche partite strane, dove gli episodi fanno la differenza. La rete del 2-1 è arrivata su un pallone recuperato da Jallow quando pensavamo tutti che era già calcio d’angolo. È stato l’episodio che ha portato la vittoria alla Fidelis Andria. Penso che questa partita l’avrebbe vinta chi per primo trovava il 2-1”.

