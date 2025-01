Lecce, Giampaolo: ‘Caduti nella trappola di Mina, serve più personalità’

Marco Giampaolo aveva messo in guardia i suoi giocatori prima della gara con il Cagliari: “Non cadete nella trappola di Mina, avevo avvertito la squadra. Era già successo con il Monza. E invece, ecco cosa è accaduto”, ha spiegato il tecnico giallorosso al termine del match perso con un pesante ko.

Sulle scelte in attacco: “Rebic è un titolare. Una squadra di Serie A non può giocare con un solo attaccante, servono venti giocatori, non solo undici”.

Nonostante una buona prestazione iniziale, Giampaolo non nasconde la sua delusione: “Abbiamo giocato bene fino al gol, non siamo ripartiti male. Solo che dobbiamo gestire meglio. Quando ti fai condizionare dagli eventi emozionali della gara, ci devi saper stare”.

Infine, uno sguardo all’infermeria e al futuro: “Devo fare i conti con chi c’è, ma il punto non è questo: dobbiamo crescere in personalità e autostima. Il Lecce lotterà per il suo obiettivo, ma su questo aspetto dobbiamo lavorare”.

