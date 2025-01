Fasano, Agovino: “Ci siamo ripresi i tre punti dell’andata, siamo una famiglia”

Al termine del successo per 1-2 del suo Fasano sul Gravina, il tecnico Agovino, ha commentato così la prova dei suoi:

“Abbiamo vinto su un campo difficile, dove non abbiamo giocato a calcio. Qui era veramente dura, l’abbiamo fatto da squadra di Serie D. Accettiamo la sofferenza, battagliamo tutte le domeniche come richiede il gioco del calcio. Abbiamo fatto un grande risultato, ci siamo ripresi i tre punti che ci avevano tolto all’andata. L’abbiamo fatto con il furore agonistico che mi piace, con voglia, determinazione e da famiglia. Si vince insieme. L’anno scorso quando ero a Pagani in questo girone ho visto squadre forti che sono retrocesse. Quando non c’è unità di intenti, non si va da nessuna parte. Chi va in panchina non si lamenta, oggi ho fatto giocare Marsico dall’inizio al posto di Losavio, poi quando è entrato Losavio ed ha segnato dopo tre minuti è venuto ad abbracciarmi. Questo dimostra la nostra unità d’intenti e la famiglia che si è creata”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author