Cagliari, Nicola: ‘Vittoria importante, campionato complesso’

Il tecnico Davide Nicola analizza con soddisfazione la vittoria della sua squadra contro il Lecce, un successo che ha permesso un importante balzo in classifica e il sorpasso sugli avversari. “I cambi? Sono giocatori della rosa. Mi è piaciuto perché la rimonta è stata in parità numerica. Per il resto, è stata la vittoria del gruppo: noi abbiamo bisogno di tutti”, ha dichiarato l’allenatore, sottolineando l’importanza di ogni elemento a disposizione.

Le sostituzioni si sono rivelate decisive: “Marin, Deiola e Gaetano sono entrati insieme perché avevamo bisogno di un’inerzia diversa. Gaetano? È stato bravo a mostrare quello che già sapevamo di lui. Anche in settimana lo avevamo visto così”.

La partita contro il Lecce non è stata semplice: “È stata una vittoria importante contro un avversario molto organizzato. Nel primo tempo era una partita a scacchi: potevamo segnare noi e invece hanno segnato loro. Nella ripresa abbiamo giocato con più velocità, sfruttando l’ampiezza per poi andare tra le linee”.

Nonostante il successo, Nicola mantiene alta l’attenzione sulla lotta per la salvezza: “Ci sono ancora diciassette partite, può accadere di tutto. Tutti stanno facendo la loro parte, ma è un campionato molto complesso. Quando vinci, scali in avanti, ma basta perdere e sei giù”.

Una doppia vittoria, dunque, per Nicola: di squadra e personale, in una corsa salvezza ancora lunga e combattuta.

