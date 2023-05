“Raccolgo l’appello lanciato da Confindustria Taranto sui gravissimi ritardi che si registrano nella chiusura dei cantieri sulla

Statale 172 tra Taranto e Martina Franca. Parliamo di lavori iniziati nel 2018 e che ancora oggi interessano entrambi i sensi di marcia, lasciando una sola corsia al libero transito. Ovviamente è una situazione che rappresenta sia un fattore di pericolo per la sicurezza stradale di automobilisti e autotrasportatori, sia un danno diretto al turismo, considerato che la strada collega località a fortissimo richiamo turistico”.

Così Ubaldo Pagano, Capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorio.

“Anas deve dare spiegazioni su quanto sta accadendo. Non possiamo pensare che impiegare più di 5 anni per portare a termine un’opera possa essere considerata la normalità. Per questo do la mia immediata adesione a ogni iniziativa che, su ogni fronte, vorremo portare avanti per far sì che Anas concluda velocemente i lavori e restituisca al territorio un’arteria fondamentale”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp