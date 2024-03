Dal 1° maggio prossimo entreranno in vigore le nuove tariffe orarie per i parcheggi riservate i residenti del centro storico di Martina Franca. Gli aumenti non piacciono ai cittadini.

Lo dispone una delibera di Giunta (n. 147 del 22 marzo 2024) che, inoltre, ha lasciato invariate le tariffe orarie e le tariffe degli abbonamenti ordinari e ha confermato le fasce orarie di vigenza del pagamento e l’esenzione dello stesso per le autovetture a trazione elettrica e/o ibrida.

Confermata inoltre la possibilità per i titolari di pass rosa di poter parcheggiare gratuitamente in tutti gli stalli di sosta a pagamento per massimo un’ora con esposizione di disco orario.

Fino al 1° maggio prossimo è sospeso il rilascio degli abbonamenti agevolati previsti in precedenza per consentire l’adeguamento dei sistemi di pagamento alle nuove tariffe.

Saranno ritenuti validi, fino al 1° maggio 2024, gli abbonamenti agevolati regolarmente rilasciati con scadenza compresa tra la data di adozione della delibera e il 1° maggio 2024.

Infine, saranno ritenuti validi, fino alla naturale scadenza, gli abbonamenti agevolati rilasciati con scadenza successiva al 01 maggio 2024.

Gli abbonamenti agevolati saranno rilasciati con le stesse modalità sin ora utilizzate. I cittadini che vorranno beneficiare delle tariffe orarie agevolate dovranno acquisire gratuitamente ed esibire un contrassegno che sarà acquisito con modalità simili a quelle degli abbonamenti agevolati.

