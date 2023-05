Martina Franca: “La democrazia non è gratis”, Luciano Violante presenta il suo ultimo libro

Luciano Violante presenterà a Martina Franca il suo ultimo libro “La democrazia non è gratis. I costi per restare liberi”.

L’evento si svolgerà sabato 6 maggio alle ore 18:00 nel chiostro del Villaggio di Sant’Agostino (ex convento delle Agostiniane). Il saggio, dato alle stampe solo poche settimane fa, edito dalla casa editrice “Marsilio”, analizza con lucida puntualità i problemi e i malanni che stanno corrodendo le società libere e democratiche.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Martina Franca, sarà presentata e coordinata dalla consigliera comunale Valentina Lenoci e dall’assessore alle politiche giovanili Roberto Ruggieri.

La presentazione del libro vuole essere anche un’interessante occasione di riflessione e confronto

Giovani, studenti e appassionati, infatti, dialogheranno con il Presidente Luciano Violante sui principali temi messi a fuoco dall’autore nonché sull’attualità politica internazionale.

Il Presidente Luciano Violante è stato professore di diritto e procedura penale, magistrato durante i difficili anni del terrorismo, parlamentare per sette legislature, Presidente della Camera dei Deputati nel corso della XIII legislatura (1996 – 2001), presidente della Commissione parlamentare antimafia tra il ’92 e il ’94. È presidente onorario della Fondazione” Italia Decide” e presidente della Fondazione “Leonardo – Civiltà delle Macchine”, che ha l’obiettivo di promuovere la cultura d’impresa e la formazione industriale per lo sviluppo dei territori e di diffondere la conoscenza sul valore delle tecnologie AD&S (Aereospazio, Difesa e Sicurezza) utili al raggiungimento di un bene comune per la società civile.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp