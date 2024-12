Lecce, Marti: “Solidarietà a Stefanazzi: intimidazione inaccettabile”

“In un momento di crescente preoccupazione per la sicurezza dei nostri rappresentanti istituzionali, mi sento in dovere di esprimere la mia ferma solidarietà al deputato leccese Claudio Stefanazzi, vittima di un nuovo e inaccettabile episodio di intimidazione. Le minacce ricevute da Stefanazzi, culminate in due lettere intimidatorie, di cui una recapitata direttamente a casa sua e l’altra in Questura, sono un attacco diretto non solo alla sua persona, ma anche ai valori della democrazia e della legalità che tutti noi siamo chiamati a difendere.” scrive il senatore Roberto Marti.

“È inaccettabile che un rappresentante del popolo debba temere per la propria incolumità mentre svolge il proprio dovere. La denuncia presentata da Stefanazzi e la sua determinazione a proseguire la propria attività politica nonostante le intimidazioni sono un segnale di coraggio e resilienza che merita il nostro rispetto e supporto.”

In questo momento difficile, è fondamentale che la comunità si unisca attorno a Stefanazzi, dimostrando che le intimidazioni non piegheranno la volontà di chi lotta per il bene comune. “Esprimo quindi la mia più sincera vicinanza al deputato Claudio Stefanazzi e ribadisco il mio impegno a sostenere la legalità e la giustizia nel nostro territorio. Non possiamo permettere che la paura abbia la meglio sulla nostra democrazia.” conclude Marti.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.