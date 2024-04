Margherita di Savoia, polo per l’infanzia: finanziamento da 330mila euro

MARGHERITA DI SAVOIA – Un Polo per l’infanzia all’avanguardia in tutta la regione. Il Comune di Margherita di Savoia potrà beneficiare di un finanziamento di circa 330mila euro proveniente dal Sistema Integrato Zerosei della Regione Puglia per l’annualità 2024, grazie al quale interverrà sulle strutture individuate e da riqualificare presso la zona di Isola Verde-Città Giardino.

Il finanziamento sarà ripartito in quattro settori di intervento: 280mila euro per il polo per l’infanzia, 15mila euro per per le scuole dell’infanzia private, 17mila per finanziamenti sostegno di Sezioni Primavera già operative e 18mila per avvio e consolidamento dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author