Barletta, dragaggio del porto: proseguono le attività

BARLETTA – Dragaggio del porto di Barletta in pieno corso di svolgimento. La prima fase delle operazioni, avviata il 5 marzo, avrà la durata di 85 giorni e riguarderà l’eliminazione dei sedimenti non contaminati. L’attività andrà conclusa prima dell’inizio della stagione balneare, pur con la burocrazia che resta un fattore da monitorare per il rispetto delle tempistiche.

La prima fase del dragaggio non stoppa le procedure amministrative e politiche, diversi passaggi ancora da espletare negli step successivi a quello attualmente in corso.

