Galatina colorata di blu per la giornata mondiale dell’autismo

Il Centro Servizi per l’Autismo “Amici di Nico” si prepara anche quest’anno a celebrare la Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo, istituita per il 2 aprile dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 2007. Questa realtà fiduciosa delle esperienze acquisite nelle scorse edizioni che hanno visto coinvolti più di 2000 partecipanti a ogni appuntamento nelle più belle città della provincia di Lecce, rinnova l’invito per l’edizione 2024. L’evento “Flash Mob Live Ballet” è in programma venerdì 05 aprile 2024 dalle ore 9.00 alle 13.00 e si svolgerà nella Città di Galatina. L’appuntamento è patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce “Salento d’Amare” e vede la collaborazione dell’Ambito Territoriale di Zona di Galatina e dello stesso Comune. Il centro “Amici di Nico” presieduto dalla dottoressa Maria Antonietta Bove, oltre ad essere impegnata a fornire servizi e a favorire progetti per l’autismo è attiva con la sua “mission” su tutto il territorio regionale.

