Manfredonia scatenato: triplo colpo del ds Scuotto, c’è anche Fissore

Manfredonia scatenato sul mercato: tutto fatto per l’arrivo di tre calciatori. Si tratta di Matteo Fissore, ex Livorno e Cavese ed esperto difensore centrale (capace anche di giocare sulla sinistra) e dei due under Luciano Borrelli (portiere del 2004 che arriva dalla Vibonese) ed Eduardo Esposito, centrocampista centrale 2003 ex Napoli e Salernitana tra le altre. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.

