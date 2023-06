Maltempo: queste le condizioni dell’area industriale di Melfi

“Se qualcuno ancora non ha inteso la drammaticità dello stato di abbandono delle aree industriali questa è l’ennesima prova del disastro che i lavoratori sono costretti, ogni giorno, a vivere nell’area industriale più importante del Mezzogiorno. Ormai le parole non servono più, diteci che volete fare! Auspichiamo, senza nessun’altra discussione, che si intervenga immediatamente. Presidente Bardi dia un segnale di serietà, i lavoratori non possono sopportare questo squallore”.

È quanto riportato in un comunicato stampa della Uilm Basilicata.

