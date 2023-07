Magna Grecia Festival: tanti applausi per l’Orchestra Giovanile

E’ stato un “sold out” annunciato quello registrato domenica sera alle 20.00, all’ora del tramonto, dall’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto. La straordinaria cornice del Mon Reve Resort ha ospitato il terzo evento all’interno del Magna Grecia Festival, “Il Bolero”, che si è avvalso della direzione del Maestro Giuseppe La Malfa. Prima dell’opera iconica di Ravel, preceduta da “Chabrier Espana” e dalla suite della “Carmen” di Bizet, il Maestro Paolo Battista ha diretto l’orchestra junior che ha eseguito fra i numerosi applausi la Danza spagnola N. 1 (Moszorwski), la Danza ungherese N. 1 (Brahms), Danza rumena (Bartok) e Danza delle ore (Ponchielli). Quello in programma al Mon Reve Resort è stato il primo evento di un breve tour dell’Orchestra Giovanile che comprenderà, fra gli altri, i concerti di Matera (lunedì 24 luglio) e Carosino (martedì 25 luglio).

A fine concerto, il direttore artistico dell’ICO, Piero Romano, intervenuto con l’assessore allo Spettacolo e alle politiche giovanili, Fabiano Marti, ha chiesto al pubblico numeroso un grande applauso ai musicisti impegnati nel progetto Orchestra Giovanile. Dunque, ai tutor Paola Troiano, Giancarlo Frassanito, Giovanni Marinotti, Nicolas Chimienti, Luigi D’Urso, Francesco Galeone, Francesco Pietrafesa e Francesco Amatulli; a staff giovanile e tutor: Ornella Carrieri, Paola Vania, Davide Scattareggia, Paolo Battista e Antonio Cellamara.

«L’Orchestra Giovanile della Magna Grecia-Città di Taranto – ribadito il Maestro Piero Romano – è una risorsa per la nostra città: trovo emozionante vedere ragazzi impegnati nell’attività musicale in modo sistematico: i concerti, somma del loro grande lavoro, hanno lo scopo di potenziare indiscusse capacità, affinare e migliorare il loro talento».

«L’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto – ha sottolineato Marti – non è più quel sogno nato da una chiacchierata amichevole con il Maestro Piero Romano, ma una splendida realtà, così importante da impegnarci in un percorso che accompagni i nostri giovani musicisti a fare di una grande passione anche un lavoro che li impegnerà in futuro non solo con l’Orchestra della Magna Grecia, ma anche in altre splendide occasioni».

«Ogni volta che ricevo un invito per dirigere l’Orchestra Giovanile – ha confessato La Malfa – ho un impulso di gioia, tanto che mi libero da qualsiasi attività professionale per accettarne la direzione; una gioia che va intensificandosi nel lavoro di preparazione che svolgo con i ragazzi: leggo nei loro occhi una grande volontà nel voler far bene, nello studiare, un impegno costante che li porterà a raggiungere risultati musicali eccellenti».

Il Magna Grecia Festival è una rassegna realizzata dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con Comune di Taranto e Regione Puglia, e con il sostegno di Banca BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Programma Sviluppo, Comes, Ninfole Caffé, Varvaglione 1921, Baux cucine, Five Motors, Kyma Mobilità e Fondazione Puglia. Un sentito ringraziamento va rivolto alla Fondazione Marco Motolese e alla Fondazione Taranto 25 che sostengono con grande partecipazione il progetto Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto.

Prossimo appuntamento con il Magna Grecia Festival, sabato 29 luglio alle 20.00, al Molo Sant’Eligio: “Sakamoto e Morricone”, Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Paolo Vivaldi. Ingresso: 5euro (più diritti di prevendita).

