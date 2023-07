Noci, novanta incontri e 150 ospiti per Chiostri e Inchiostri 2023

BARI – Oltre 150 ospiti, tra presentazioni di libri, interviste, talk tematici, speech, laboratori, mostre e concerti, oltre a sei location e tre giorni per l’edizione numero quattro di chiostri e inchiostri, la Manifestazione che si terrà nel centro storico di noci questo fine settimana. più di 90 incontri, suddivisi in tre sere di mezza estate. Tra interviste, talk tematici, speech, conversazioni e presentazioni di libri Arrivano a noci il giornalista Antonio polito, il regista Pippo Mezzapesa, la Chimica Luisa Torsi, la «lena» Nicolò De Devitiis e l’oncologo Francesco Schittulli. Durante le tre giornate, il centro storico di Noci, con le peculiari caratteristiche di tessuto urbano in cui i percorsi si incontrano, si intrecciano e divergono virtuosamente, e sarà al centro di una pluralità di voci e prospettive, messe a confronto tra loro per riflettere sui temi odierni. Imprenditoria, moda, intelligenza artificiale, economia sostenibile e circolare sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati in questa edizione 2023.

