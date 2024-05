La Lega Serie B ha ribadito il proprio impegno contro le condotte antisportive, affermando di essere sempre in prima linea al fianco della giustizia sportiva per garantire l’onorabilità e la credibilità del campionato. In una nota, la Lega ha sottolineato che il contrasto a questi fenomeni inizia con una costante analisi, confermando la sua collaborazione attiva.

In particolare, la Lega Serie B ha evidenziato il supporto operativo dell’Unità informativa scommesse sportive e del gruppo investigativo scommesse sportive, istituiti dal Ministero degli Interni. Inoltre, ha menzionato l’importanza della formazione e informazione continua svolta nei club, in collaborazione con l’Aic, attraverso il progetto “Il calcio non è solo un gioco”.

“La nostra determinazione nella lotta contro i crimini che minacciano la credibilità e l’onorabilità del campionato è ulteriormente rafforzata dalla costituzione quale parte civile in ogni procedimento relativo a tali reati”, si legge nella nota. La Lega Serie B ha poi ribadito che, alla luce dei recenti deferimenti e delle indagini sulle presunte condotte antisportive di alcuni giocatori (caso Bellomo, ndr), continuerà a collaborare strettamente con la giustizia sportiva per garantire il rispetto delle regole.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author