Lecce – Sassuolo 1-1, i giallorossi fanno la partita ma non riescono a vincere

Lecce – Stadio di Via del Mare che veste l’abito da sera per la sfida col Sassuolo. Entrambe le formazioni devono riscattare una sconfitta interna, i giallorossi contro il Napoli e i neroverdi contro il Monza. Per assistere alla prima conclusione verso una porta non devono passare nemmeno 90″ con Almqvist che di testa impatta il cross dalla sinistra di Gallo ma la palla termina abbondantemente a lato. Il Lecce continua a premere fortissimo con Strefezza ispiratissimo che con la trivela mette sempre lo svedese davanti a Consigli ma il numero 7 giallorosso non sfrutta tanta grazia. All’12’ Strefezza prova a mettersi in proprio con un bolide che Consigli non trattiene ma sulla respinta Krstovic non è bravo a ribadire in rete. Dopo tre minuti invece il Sassuolo prova a interrompere il forcing leccese con una conclusione alta di Castillejo; in effetti il Lecce sembra rallentare e dopo due minuti Pongracic esulta letterlalmente per un gol salvato su conclusione a botta sicura di Racic. Sul successivo angolo arbitro e VAR vedono un rigore al quanto dubbio che Berardi trasforma al 22′. La gara scorre con il Lecce che prova ad affacciarsi dalle parti di Consigli ma è sempre l’arbitro Sacchi a interrompere l’incedere giallorosso interrompendo il gioco per falli che dentro il Via del Mare vede solo lui. Al 45′ Almqvist riesce a bruciare sullo scatto Vina ma la sua conclusione di destro viene respinta in angolo dal portiere neroverde; sul successivo angolo Baschirotto riesce a saltare più di tuti ma il suo colpo di testa termina alto. Il primo tempo termina con il Lecce che ha fatto la partita creando le maggiori occasioni ma con il Sassuolo in vantaggio di un gol.

Il secondo tempo riprende con gli stessi ventidue in campo e il Lecce che riparte fortissimo e trova subito il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Strefezza, Baschirotto arriva più in alto di tutti e indirizza su Krstovic che con freddezza stoppa palla e mette alle spalle di Consigli. Dopo l’iniziale sfuriata giallorossa i minuti del secondo tempo scivolati via senza particolari sussulti sino al 74′ quando il neo entrato Oudin batte in maniera perfetta un calcio piazzato dalla sinistra con la palla che attraversa tutta l’area piccola senza che nessun compagno si faccia trovare pronto per il tap-in vincente. Tre minuti dopo è capitan Strefezza a dare l’illusione del gol con un conclusione delle sue. All’81 ancora Oudin da calcio da fermo mette in mezzo un pallone tagliato sul quale Pongracic devia senza fortuna verso la porta di Consigli. All’89 si riaffaccia dalle parti di Falcone il Sassuolo che con Bajrami strappa a sinistra riuscendo a mettere un pallone in mezzo dove Lauriente arriva per colpire ma spedisce a lato.

Finisce in parità una gara che ha visto il Lecce dominare per larghi tratti senza però riuscire a concretizzare.

LECCE-SASSUOLO

RETI: 22′ Berardi (SAS), 48′ Krstovic (LEC)

LECCE 4-3-3: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (64′ Dorgu); Kaba, Ramadani, Rafia (62′ Oudin); Almqvist (84′ Sansone), Strefezza, Krstovic (84′ Piccoli). Panchina: Brancolini, Oudin, Sansone, Dorgu, Gonzalez, Samooja, Venuti, Berisha, Listkowski, Burnete, Touba. All. D’Aversa.

SASSUOLO: Consigli; Pedersen, Erlic (80′ Tressoldi), Ferrari, Vina; Boloca, Racic (80′ Obiang); Berardi, Castillejo (64′ Bajrami), Laurienté; Pinamonti (64′ Defrel). A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Bajrami, Obiang, Ceide, Volpato, Thorstvedt, Tressoldi, Defrel. Allenatore: Alessio Dionisi

ARBITRO: Juan Manuel Sacchi della sez. di Macerata

AMMONITI: 1′ Boloca (SAS), 43′ Pedersen (SAS), 44′ Rafia (LEC), 71′ Krstovic (LEC)

NOTE: Spettatori: 26.160 (incasso € 422.188, 61)

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp