Lecce: D’Aversa, ‘Guardiamo la classifica e ce la godiamo’

Lecce – Il tecnico giallorosso Roberto D’Aversa dopo il pareggio interno col Sassuolo si dice soddisfatto del fatto che i suoi ragazzi abbiano ritrovato la propria identità: “Sono soddisfatto di come i ragazzi sono scesi in campo, non era facile dopo il risultato col Napoli che ci ha penalizzato oltremodo. Sicuramente saremmo dovuti passare in vantaggio il primo tempo, solo che se non segni rischi anche di perdere”.

”La classifica la guardiamo e ce la godiamo perchè aver rialzato la testa dopo le due sconfitte contro Juve e Napoli è sicuramente un fattore importante – aggiunge D’Aversa -. C’è da dire che se bisogna pensare alla squadra che avrebbe meritato l’intera posta in palio è sicuramente il Lecce”.

Su Krstovic: “È un attaccante che ha fame: su ogni pallone che passa dentro l’area lui cerca di arrivarci. Forse si è innervosito troppo, sebbene quella rabbia lo porti a fare gol”.

“I ragazzi hanno giocato la quarta partita in due settimane e almeno quattro calciatori non hanno potuto rifiatare, quindi non era affatto facile fare risultato. E poi, il Sassuolo è una squadra che davanti ha giocatori importanti che negli spazi sono capaci di fare male, mentre i ragazzi sono stati capaci di riprendere il risultato”.

“Ora devono ritrovarsi dal punto di vista fisico, sperando di riuscire a riavere tutti gli effettivi al rientro dopo la sosta”.

