Lecce: professore denunciato per aggressione a studente 13enne

Il professore di una scuola media di Lecce è stato denunciato per presunta aggressione nei confronti di uno studente di 13 anni. A presentare denuncia è stata la madre del ragazzo, che ha anche accompagnato il figlio al pronto soccorso, dove gli sarebbe stato diagnosticato uno stato di agitazione.

Secondo la denuncia, il fatto sarebbe avvenuto il 18 dicembre scorso durante una lezione. Il ragazzo avrebbe iniziato a parlare con un compagno, scatenando la reazione del docente, che lo avrebbe minacciato brandendo una sedia e affermando di volerla “rompere in testa” se non avesse smesso. Successivamente, il professore avrebbe afferrato il giovane per la gola, scaraventandolo contro un armadietto e minacciandolo con frasi pesanti, tra cui l’intenzione di “investirlo con l’auto” se lo avesse incontrato per strada.

L’episodio si sarebbe svolto davanti agli altri studenti della classe. Dopo l’accaduto, il 13enne e il compagno si sarebbero rivolti alla preside, che però avrebbe mostrato scetticismo verso il loro racconto.

La vicenda ora è nelle mani delle autorità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author