Lecce, Guardia di Finanza: sequestrate oltre 8 tonnellate di fuochi d’artificio illegali

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce, nell’ambito dei rafforzati controlli sul territorio durante le festività natalizie, hanno portato a termine un’operazione finalizzata al contrasto dell’illegale detenzione e vendita di articoli pirotecnici.

In seguito a una specifica attività di indagine, le unità specializzate “Baschi Verdi” del Gruppo di Lecce hanno scoperto, all’interno di un magazzino di un negozio situato alla periferia della città, oltre 1.400.000 pezzi di fuochi d’artificio, per un totale di 8,4 tonnellate, pronti per essere immessi sul mercato in vista delle imminenti festività.

Il materiale, custodito in condizioni estremamente pericolose per la pubblica sicurezza, era confezionato in modo inadeguato e miscelato con altri prodotti altamente infiammabili, come alcool e bombolette di gas, aumentando notevolmente il rischio di incidenti. Per eludere i controlli e le restrizioni sulle quantità consentite, l’imprenditore avrebbe frazionato le forniture, acquistando piccole quantità di materiale esplodente nell’arco della stessa giornata, cercando di sfuggire alle ispezioni delle forze dell’ordine.

Il titolare dell’attività è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce per detenzione illegale, importazione e fabbricazione di materiale esplodente in quantità superiori ai limiti consentiti dalla legge.

Questa operazione testimonia l’impegno della Guardia di Finanza nel contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, a tutela della salute dei cittadini e a garanzia di una concorrenza leale nel mercato.



