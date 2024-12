Grumo, spaccio di droga: sei ordini di carcerazione

GRUMO – I carabinieri della Compagnia di Modugno hanno eseguito 6 ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale di Bari – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di altrettante persone colpite da sentenze definitive di condanna per reati commessi in Grumo Appula e Mola di Bari.



Le indagini, condotte dalla Stazione Carabinieri di Grumo Appula e coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari, che hanno già consentito nell’ottobre 2022 l’esecuzione di 6 provvedimenti cautelari, traggono origine da una denuncia presentata per un tentativo di estorsione ai danni di un 35enne e della madre 58enne. I successivi approfondimenti hanno permesso di accertare come gli stessi, in più circostanze, fossero entrati con forza all’interno dell’abitazione delle vittime minacciandole di morte e percuotendole, al fine di ottenere il saldo di un debito contratto nell’ambito dello spaccio di sostanze di stupefacenti. Un debito che ammontava a oltre 14.000 €, a seguito dell’acquisto di stupefacenti per ca. 58.000 €.

Le pene inflitte con gli odierni provvedimenti oscillano tra i 2 anni e 4 mesi e i 5 anni di reclusione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author