A Natale non possono mancare i purceddhuzzi nelle case dei leccesi

Lecce – I purceddhuzzi, quelle dolci pepite di farina fritte nell’olio bollente e ricoperte di miele, non possono assolutamente mancare nelle case dei leccesi in questo periodo natalizio. Il loro costo, però, quest’anno è lievitato particolarmente per l’aumento delle materie prime tra cui proprio il miele.

