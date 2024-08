Lecce, presidente Puzzovio: “Pasquale Corleto, conoscerlo è stato un privilegio.Mancheranno i suoi insegnamenti”

“Pasquale Corleto è stato una figura di riferimento e un esempio per la comunità leccese, la cui presenza mancherà profondamente. Ho avuto il privilegio di conoscerlo negli anni della mia formazione personale e molti suoi insegnamenti saranno per me indelebili” Così ha commentato Luigi Puzzovio, presidente del Conservatorio Tito Schipa, esprimendo il suo cordoglio per la perdita dell’avvocato Corleto, una figura stimata nel foro leccese.

“Uomo di rara intelligenza e umanità, ha scritto pagine importanti. Il valore della sua toga era noto a livello nazionale. La sua dedizione e il suo impegno hanno lasciato un segno indelebile, non solo nel campo legale ma anche nella vita sociale e culturale della città. La scomparsa di Pasquale Corleto rappresenta una grande perdita per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. La comunità si stringe attorno alla sua famiglia in questo momento di dolore, ricordando con affetto e rispetto il suo contributo alla società.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts