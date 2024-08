Lecce, festeggiamenti Sant’Oronzo 2024: fuochi d’artificio silenziosi

Secondo alcune indiscrezioni, i festeggiamenti per Sant’Oronzo 2024 porteranno una significativa novità: i tradizionali fuochi d’artificio saranno privi del caratteristico boato. Questa proposta è stata accolta con entusiasmo dal sindaco Adriana Poli Bortone.

Le tre batterie di fuochi d’artificio che verranno sparate a Lecce il 26 agosto, insieme a quelle previste il 27 agosto da San Cataldo in occasione della quinta giornata di festa, saranno quindi caratterizzate da effetti visivi senza i consueti rumori assordanti. Questa scelta è stata fatta in considerazione del benessere degli animali, sempre più al centro delle attenzioni durante le celebrazioni pubbliche.

Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale dimostra un impegno verso un approccio più rispettoso e inclusivo, cercando di coniugare tradizione e sensibilità ambientale. I festeggiamenti per Sant’Oronzo si preannunciano così come un evento non solo di grande rilevanza culturale, ma anche di attenzione verso le esigenze della comunità e degli animali.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998.