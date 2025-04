“Croce-Via”: Riflessione e Spiritualità con la Giudice Mariano

Sabato 12 aprile, nella suggestiva Chiesa di Sant’Irene a Lecce, andrà in scena “Croce-Via”, una rappresentazione sacra promossa dalla Prefettura in collaborazione con la Giudice Maria Francesca Mariano, l’Arcidiocesi di Lecce e le Fondazioni “Splendor Fidei ETS” e “Artwork Cultura”. L’evento, aperto alla cittadinanza, offrirà un’occasione di riflessione sulla tradizione cristiana in vista della Pasqua.

Francesca Maria Mariano

Magistrato e autrice

Natalino Manno

Prefetto di Lecce

