Lecce, presentata la “Madama Butterfly”

Lecce – E’ stata presentata, presso la sala conferenze dei Palazzo Adorno a Lecce, la seconda opera in cartellone per la 48^ edizione della Stagione Lirica della Provincia di Lecce – Teatro di tradizione: “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini. L’opera è in programma con ben tre appuntamenti nel teatro Politeama Greco di Lecce per venerdì 1 dicembre e sabato 2 dicembre (alle ore 20.45), domenica 3 dicembre (ore 18).

