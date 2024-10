Lecce, piazza Italia ancora nel degrado?

Lecce – In passato siamo andati con le nostre telecamere a testimoniare il degrado che purtroppo insisteva in piazza Italia con vari closhard che la utilizzavano per dimorarvi e residenti e commercianti di zona disperati. La situazione attuale sembra essere migliorata sebbene il luogo continui ad essere occupato parzialmente da coperte e piumoni di chi trova un posto caldo per ripararsi la notte sotto il portico del monumento dei caduti. Piazza Italia quindi, piano piano sta tornando ad essere un luogo in cui leccesi e turisti possono godere della sua ritrovata bellezza, con l’augurio che anche lo stabile possa tornare ad essere fruibile dopo gli atti vandalici avvenuti nei mesi passati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author