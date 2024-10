Lecce, investe la vigilessa e scappa via

Lecce – L’episodio, accaduto nella tarda mattinata di lunedì 28 ottobre, ha visto protagonista un anziano signore di Nardò che, invece di fermarsi all’alt, a quanto pare perchè sorpreso alla guida col cellulare, ha investito una vigilessa, allontanandosi poi rapidamente. Il fatto è avvenuto tra l’angolo tra viale Marconi e via Cavour. La vettura che risulta essere intestata a un 72enne di Nardò, invece di fermarsi ha proseguito con la marcia, colpendo l’agente della polizia locale che aveva provato a fermarlo per un controllo stradale. La donna, una 45enne leccese, è stata ferita alla gamba e soccorsa immediatamente da un collega e dai passanti che hanno assistito alla scena. Accompagnata al pronto soccorso del Dea dell’ospedale leccese, al termine delle medicazioni del personale del 118 la vigilessa è stata sottoposta alle cure e poi agli accertamenti clinici. Fortunatamente le condizioni non sono gravi. Immediata la ricerca del veicolo fuggito. Nei confronti del responsabile dell’investimento pende già la denuncia per l’accaduto, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce. Le accuse saranno quelle di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

