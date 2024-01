Lecce, Palazzo dei Celestini ingabbiato dalle impalcature per i lavori di restauro

Lecce – Oltre 276 mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria e primo intervento di messa in sicurezza per il recupero delle facciate di Palazzo dei Celestini a Lecce. Un’impalcatura che abbraccia la facciata accanto a quella della regina del Barocco leccese la Chiesa di Santa Croce. Un colpo d’occhio che certamente non rende merito alla bellezza artistica del capoluogo salentino ma che, evidentemente, si rende necessaria con la consegna dei lavori datati 19 giungo 2024. Un intervento che si auspica, chi davanti a quella facciata accoglie ogni giorno centinaia di turisti, possa effettivamente non disturbare la vista ai tanti visitatori di Lecce.

