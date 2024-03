Arriva la lista di Ugo Lisi “Tutta Lecce”. Marti: “ Un nuovo capitolo per la città”

È con grande entusiasmo che Ugo Lisi annuncia l’arrivo della lista “Tutta Lecce”, un progetto ambizioso che mira a portare nuova energia e un cambiamento significativo per la città. Lisi, si impegnerà attivamente nella campagna elettorale per Lecce, mettendo la sua faccia in prima linea.

Il nome “Tutta Lecce” è ispirato allo slang utilizzato da tutte le generazioni, rappresentando un carisma storico e un’identità unica in grado di incorporare pathos ed emozione. Ma questa lista non si limita solo al nome suggestivo, è un vero e proprio progetto che coinvolge molti nomi della società civile e numerosi referenti di associazioni che credono che questo sia il momento di una svolta storica per Lecce.

Ugo Lisi si è fatto portavoce di coloro che lo hanno incoraggiato in questa battaglia, affermando: “È un passo fatto per tutti i leccesi che credono nella necessità di un cambiamento. Vogliamo rappresentare le voci della società civile e dare un nuovo impulso alla nostra città”.

Ma non è solo Ugo Lisi a credere nell’importanza di questa lista. Anche il senatore Roberto Marti si è unito con entusiasmo a questa iniziativa, dichiarando: “È un’onda emotiva che sta prendendo forma e sta risvegliando un amore per la nostra città che si era assopito. Da anni non si respirava tanto calore per le strade, è come se i leccesi si stessero gradualmente risvegliando da quel torpore che li ha costretti a vivere in un’atmosfera che non li rappresentava più. Adesso i cittadini si stanno svegliando e sono pronti ad aprire davvero le finestre, per far entrare il sole e i colori che tutti insieme, a giugno, riporteremo a Lecce. E tutta Lecce lo sa”.

La lista “Tutta Lecce” si propone di rappresentare l’intera comunità leccese, con una vasta rappresentanza della società civile e un approccio inclusivo. L’obiettivo principale è quello di risvegliare un senso di appartenenza e orgoglio nei leccesi, offrendo loro un’alternativa concreta e un progetto di sviluppo per la città.

“La campagna elettorale è appena iniziata, ma già si respira un’aria di cambiamento. I cittadini di Lecce si stanno svegliando e si stanno unendo per costruire un futuro migliore per la loro amata città. “Tutta Lecce” è solo l’inizio di un percorso che promette di riportare il sole e i colori nelle strade di Lecce.” affermano i supporters della lista stessa.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts