Lecce, i Carabinieri si promuovono durante le Giornate Fai

L’Iniziativa del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce per le “Giornate FAI di Primavera” è un evento organizzato in collaborazione con il Fondo per l’Ambiente Italiano, il C.M.E. “Puglia” e la Provincia di Lecce, al fine di far conoscere alla collettività i siti militari di interesse artistico, storico e culturale.

L’evento si svolgerà nelle giornate del 23 e 24 marzo presso la Caserma “Ten. R. Pico” di Lecce, dove i Carabinieri del Comando Provinciale allestiranno degli stand istituzionali per accogliere i visitatori. All’interno della caserma verrà realizzato un infopoint con postazione internet, dove sarà possibile ottenere informazioni dettagliate sui siti militari e sulle attività svolte dai Carabinieri.

Inoltre, durante l’evento, saranno presenti alcuni Reparti di specialità dell’Arma, che avranno l’opportunità di mostrare al pubblico i loro mezzi e le attrezzature utilizzate nelle diverse missioni. I mezzi dell’Arma saranno esposti con la loro livrea istituzionale e saranno dotati di dispositivi tecnologici avanzati, che illustreranno le capacità operative dei Carabinieri.

Parallelamente, all’interno dell’ex Caserma “Cimarrusti” verrà allestita una mostra di uniformi storiche dell’Arma. Questa esposizione rappresenterà un’occasione unica per ammirare da vicino i vari tipi di uniformi indossate dai Carabinieri nel corso della storia. Inoltre, verrà esposto del materiale del passato curato dal personale del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, che permetterà ai visitatori di conoscere meglio la storia e le tradizioni dell’Arma.

Durante l’evento, i visitatori avranno anche l’opportunità di ricevere gadget promozionali, come segni distintivi dell’evento e ricordo della giornata trascorsa presso la Caserma.

L’iniziativa del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce per le “Giornate FAI di Primavera” rappresenta un’occasione unica per la collettività di scoprire e apprezzare il patrimonio artistico, storico e culturale dei siti militari. Grazie alla collaborazione tra il FAI e le Forze Armate, si apre la possibilità di accedere a luoghi solitamente non accessibili al pubblico, consentendo di apprezzare la storia e le tradizioni dell’Arma dei Carabinieri.

Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.