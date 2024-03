Conversano, al via le escursioni guidate alla scoperta di muretti a secco e del territorio

Dopo la conferenza stampa di presentazione di inizio marzo e dopo i primi due tavoli tecnici con associazioni e cittadini (lo scorso 5 marzo) e con tecnici e università (lo scorso 13 marzo), al via anche il programma delle tre escursioni guidate nell’agro di Conversano (Ba), vere e proprie esplorazioni del territorio, promosse nell’ambito del progetto PAR.E.TE. – Partecipazione e Territorio.

Si comincia domenica 24 marzo 2024 alle ore 10 con l’escursione “Dai Pozzi di Terra Rossa al Lago di San Vito” della durata di 2 ore per un totale di circa 4 km su un percorso che attraverserà le strade vicinali.

Le escursioni del progetto PAR.E.TE. sono più di semplici passeggiate, sono esperienze e viaggi emozionali alla scoperta di paesaggi e architetture rurali, guidati da architetti e naturalisti esperti che accompagneranno i fruitori lungo tre differenti percorsi, arricchendo ogni passo con approfondimenti e curiosità. Proprio per garantire un’esperienza autentica e di qualità, il numero di partecipanti per ogni escursione è limitato. Necessaria la prenotazione: si consentirà così a tutti gli escursionisti di godere appieno dell’esperienza e di interagire con gli esperti in modo più personale e approfondito.

Per iscriversi è sufficiente inviare un’email a escursioni@progettoparete.it e prenotare il proprio posto. Luogo dell’appuntamento fornito al momento dell’iscrizione. Informazioni utili: indossare scarpe comode e un cappellino, portare con sé acqua sufficiente.

Le altre escursioni sono in programma domenica 10 aprile 2024 (Lago di Iavorra e Specchia del Carmine, durata 2 ore, lunghezza 3 km totali, percorso strade vicinali) e domenica 14 aprile 2024 (Contrada Boschetto e le Mura delle Piscine del Conte, durata 2 ore, lunghezza 4 km totali, percorso strade vicinali).

PAR.E.TE. – Partecipazione e Territorio è un progetto promosso dal Comune di Conversano in sinergia con Regione Puglia nell’ambito dei processi partecipativi di Puglia Partecipa, in collaborazione con GAL Sud Est Barese, SAC Mari tra le Mura e Riserva Naturale Orientata Regionale dei Laghi e della Gravina di Monsignore di Conversano. Il percorso partecipativo mira a tutelare e valorizzare il patrimonio dei muretti e delle opere minori in pietra a secco.

Tra fine marzo e inizio aprile, inoltre in calendario altre tappe del percorso partecipato: martedì 26 marzo alle ore 17,30 e martedì 9 aprile alle ore 10, sempre nella Sala Consiliare del Comune di Conversano, si terranno rispettivamente i tavoli con il settore produttivo e con gli enti pubblici e le forze di polizia.

Da domenica 24 marzo 2024, inoltre, al via il photo contest, un invito aperto a tutti gli amanti della fotografia, con l’entusiasmante scopo di accendere l’interesse intorno a un tema affascinante come quello dei muretti a secco e delle altre opere minori realizzate con maestria e passione.

Lasciarsi ispirare dai paesaggi mozzafiato e dalla ricchezza del territorio, catturando in foto ogni singolo dettaglio di queste opere d’arte in pietra, esplorare ogni angolo, ogni sentiero, alla ricerca dei tesori nascosti che adornano il paesaggio è l’obiettivo del contest.

Partecipare è semplice: sufficiente scattare foto a muretti a secco e altre opere minori e inviarle via email a info@progettoparete.it.

Già disponibile, invece, il questionario della Campagna di Indagine sulle Persone per coinvolgere la comunità di Conversano nella definizione del Regolamento Comunale che tuteli i muretti e gli altri manufatti in pietra a secco. Per partecipare è sufficiente rispondere a pochi quesiti a risposta multipla al link: https://forms.gle/7tzBVPivocKTR7JL9

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale del progetto www.progettoparete.it e sui canali social della Riserva Naturale Orientata Regionale dei Laghi e della Gravina di Monsignore di Conversano facebook @laghidiconversano e instagram @laghi.di.conversano

