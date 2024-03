MESAGNE – Già accreditato dalla scorsa estate, pronto da mesi eppure ancora chiuso agli ospiti: un centro per persone affette da autismo è rimasto imbrigliato nei ritardi della Regione Puglia e della burocrazia. Decine di famiglie sono in attesa per usufruire di un servizio essenziale.

