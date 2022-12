Lecce: Juan Gonzalez giallorosso fino al 2027

Condividi su...

Juan Gonzalez e il Lecce hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza al 30 giugno 2023. Il centrocampista spagnolo classe 2002 si è legato al club giallorosso fino al 30 giugno 2027. In questo campionato, Gonzalez ha totalizzato 15 presenze con un gol e due assist.