Taranto ospiterà l’Italy Sail Grand Prix nel 2023 e nel 2024

Dopo lo stop dello scorso anno, dovuto alla gestione commissariale per la caduta anticipata dell’amministrazione comunale, l’esecutivo guidato da Rinaldo Melucci ha lavorato sodo per riportare a Taranto SailGp, l’evento sportivo internazionale che ha incantato tutti nel 2021.

«È la competizione velica hi-tech che ha veramente riconnesso la città con il suo mare – le parole del primo cittadino – e ha rilanciato l’immagine positiva della nostra splendida Taranto in ben 70 nazioni, con quasi 150 milioni di spettatori nel corso delle dirette offerte dal circuito Sky. E la ricaduta economica diretta per la comunità ionica è risultata tre volte superiore all’investimento, come certificato dall’autorevole Deloitte. Mentre, in termini indiretti, numerosi sono stati i turisti e i crocieristi stranieri che hanno scelto di visitare la nostra capitale di mare proprio a seguito della tappa italiana di SailGp».

La diversificazione produttiva si realizza, anno dopo anno, con attenta pianificazione e duro lavoro. Le amministrazioni comunali hanno anche il compito di promuovere l’immagine delle città e generare leve di ricchezza. I tarantini hanno chiesto all’amministrazione Melucci di tornare a realizzare questi obiettivi con ancora maggiore convinzione e proiezione.

Anche l’amministratore delegato di SailGp, il campione olimpico di vela Russell Coutts, ha espresso grande entusiasmo per la notizia. «Non vediamo davvero l’ora di tornare a Taranto a settembre 2023 – ha dichiarato – tappa del nostro lungo calendario della Stagione 4. È stato un evento spettacolare della Stagione 2 e siamo pronti a ripartire da quell’esperienza, non solo attraverso la gara, ma soprattutto continuando il lavoro che abbiamo iniziato con il Comune fuori dall’acqua, con lo scopo di aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi ambientali, al fine di accelerare il cambiamento verso un futuro più pulito».

«SailGp è un esempio eclatante in questo senso – ha concluso il sindaco Melucci – non possiamo che ringraziare la sua organizzazione per la fiducia e la scelta non scontata. Abbiamo confermato per questo scopo la Stagione 4 e la successiva Stagione 5, anche in preparazione ai XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, avendo al nostro fianco la Regione Puglia e importanti sponsor privati. Allora ben tornato Italy Sail Grand Prix, ti aspettiamo per settembre 2023!».