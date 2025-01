Lecce, Galleria Mazzini pronta a rifarsi il look

Lecce – Galleria Mazzini, uno dei luoghi più iconici di Lecce, il centro dello shopping della città barocca, è pronta a rifarsi il look. Per il suo restyling sono giunte ad Arca Sud Salento ben 43 proposte pervenute da tutta Italia a firma di architetti, ingeneri e studi professionali, ciascuna delle quali racconta una visione unica per l’avvenire della Galleria. A prendere parte nella valutazione dei diversi prospetti, tra gli altri, anche l’ingegnere Giuseppe Casarano e l’architetto fiorentino, docente alla facoltà di Architettura dell’Università di Genova, Marco Casamonti. Diversi sono gli obiettivi da raggiungere e tra questi sette sono gli elementi imprescindibili imposti dall’Agenzia per la Casa e l’Abitare. Innanzitutto, la chiusura della Galleria attraverso vetrate antisfondamento, in modo da garantire un’adeguata protezione durante le ore di chiusura di negozi e uffici. Poi il rifacimento della pavimentazione che non sarà smantellata intervenendo con trattamenti specifici dei marmi dei pilastri. Ancora la rimozione dei tralicci in acciaio e il rifacimento dei lucernai, la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione e di un impianto elettrico e, infine, l’inserimento di elementi di arredo. La proposta progettuale dovrà, inoltre, prevedere una possibile soluzione per il collegamento pedonale diretto dalla Galleria Mazzini a piazza Mazzini, oggi separato da sede viaria. Con il restyling di Galleria Mazzini potrebbe tornare alla ribalta anche l’idea di parcheggio interrato da 40 posti auto da mettere al servizio dello shopping.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author