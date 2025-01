Lecce, restyling del “Palaventura” grazie ai Giochi del Mediterraneo

Lecce – E sono due. Dopo l’appalto della progettazione per la copertura dello stadio di Via del Mare, sono stati appaltati anche i lavori per il “Recupero, risanamento, adeguamento sismico e funzionale del palazzetto dello sport Germano Ventura sito in piazza Palio”. La gara bandita dal Comune di Lecce si è conclusa e i lavori, che avevano un importo di 2 milioni e 163mila euro, sono stati aggiudicati con un ribasso di poco più del 28% all’impresa (srl) Egeo Costruzioni Generali. I lavori al palazzetto sono finanziati col primo masterplan del commissario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, ovvero quello che ha riguardato un totale di 27 interventi per un importo complessivo di 167,675 milioni. Il cantiere del palasport Ventura si aprirà nei prossimi giorni. L’appalto per il palasport di Lecce si inserisce quindi in una lista di appalti che i Comuni destinatari di impianti dei Giochi hanno chiuso in questi giorni. Ci sono infatti Crispiano e Montemesola nel Tarantino, con due opere appaltate per oltre 5 milioni, e Francavilla Fontana nel Brindisino con altre due opere affidate per altri 2 milioni e 200mila, tra cui lo stadio. Infine, in rampa di lancio a Grottaglie, Laterza e Ginosa altre tre gare per oltre 7 milioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author