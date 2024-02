Lecce, è ufficiale sarà Adriana Poli Bortone il candidato sindaco del centrodestra

Lecce, È ufficiale: sarà Adriana Poli Bortone il candidato del centrodestra. Ad annunciarlo con una nota sono gli stessi coordinatori regionali sen Roberto Marti, on Marcello Gemmato (FDI), on Mauro D’Attis (FI), Luigi Morgante (Noi Moderati), Tanino Brattoli (UdC), Luigi De Mucci (NPSI) e Pierpaolo Signore (MRS)

“È ufficiale: sarà l’on Adriana Poli Bortone a guidare la coalizione di centrodestra come candidata sindaco di Lecce. Con questa scelta, abbiamo voluto offrire alla città una proposta all’insegna della credibilità e dell’autorevolezza e siamo certi che con lei, conosciuta e amata, daremo al Comune una guida forte in grado di rilanciare le prospettive per il futuro.

Tutti i partiti della coalizione hanno contribuito alla decisione finale e, in questo senso, oltre a tutti i dirigenti locali, sentiamo di ringraziare Ugo Lisi e Paolo Pagliaro per il gesto di assoluta collaborazione che ha facilitato la scelta finale”.

Nei prossimi giorni, sarà convocata una conferenza stampa dei partiti della coalizione per la presentazione della candidatura dell’on. Adriana Poli Bortone a candidata sindaco di Lecce.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts