Lecce, Ugo Lisi: “ Amo Lecce e sono stato ricambiato. Abbracciando Adriana vinceremo”

Nella città di Lecce, il centrodestra resta compatto e determinato nella sua scelta per le prossime elezioni comunali. Dopo un tavolo nazionale che ha dato il via libera ad Adriana Poli Bortone, ex sindaca e senatrice, la coalizione si presenta unita e decisa nel supportare la sua candidatura.

Anche Ugo Lisi, figura di spicco del centrodestra locale, ha scelto di assecondare la scelta che tuteli l’unità. Ora la corsa per la poltrona di sindaco si stringe attorno a quattro candidati: oltre alla senatrice Poli Bortone, troviamo gli outsider Agostino Ciucci, Alberto Siculella e il sindaco uscente Carlo Salvemini.

Ugo Lisi ha commentato l’evento dichiarando: “È stato un onore e un piacere essere stato convocato al tavolo nazionale del centrodestra a Roma stamane. Le loro parole di affetto e stima mi hanno profondamente commosso. Dal lungo confronto è emersa la volontà di preservare l’unità del centrodestra, che ho pienamente condiviso. Bisogna offrire a Lecce un solo candidato, che sia un’icona che incarni esperienza, carisma, sicurezza, serenità ed eleganza politica. Questa figura corrisponde perfettamente al nome della senatrice Adriana Poli Bortone.”

Il sostegno alla coalizione da parte di Lisi sarà costante e leale, confermando così la sua storia politica familiare e personale. “Abbracciando Adriana vinceremo”, ha aggiunto, sottolineando la fiducia nel ruolo guida della senatrice Poli Bortone nel riaccendere la passione e l’entusiasmo nei cittadini leccesi che nutrono nostalgia per i valori del centrodestra.

Il centrodestra si presenta unito e determinato, pronto a lavorare insieme per un futuro migliore per la città di Lecce.

Maria Teresa Carrozzo