Bimbo in pericolo di vita, volo sanitario da Lecce a Roma

Volo sanitario urgente per per un bambino di 9 anni, in imminente pericolo di vita, trasportato con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare da Lecce a Roma.

La missione di volo, richiesta dalla Prefettura di Lecce, è stata immediatamente disposta e coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare.

Giunto all’aeroporto di Lecce-Galatina, l’aereo ha imbarcato il piccolo paziente, precedentemente ricoverato presso l’Ospedale pugliese Vito Fazzi, insieme ad un’equipe medica e ai suoi genitori.

Il Falcon 900 è poi immediatamente decollato alla volta dell’aeroporto di Ciampino da dove, intorno alle 16, il bimbo ha potuto raggiungere, a bordo di un’ambulanza che lo attendeva sul posto, il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Il velivolo militare ha così ripreso il servizio di prontezza operativa.

