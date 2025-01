Lecce, al “Vito Fazzi” il primo neonato pugliese del 2025

Lecce – Pesa 4 chili e 125 grammi Mattia Raho, il primo nato del 2025 in Puglia. E’ venuto alla luce all’ospedale ”Vito Fazzi” di Lecce esattamente alle ore 00:04 ed è il figlio di una coppia di Carmiano, Syria Spagnolo e Gianmarco Raho, che ha festeggiato in maniera davvero speciale con il lieto evento l’arrivo dell’anno nuovo. Un fantastico regalo non solo per i genitori ma per tutto il reparto come sottolinea la dottoressa Debora Gravili.

