Gallipoli (LE) eletta città che legge

Gallipoli (LE) – Gallipoli anche nel prossimo trienni conferma la qualifica di “Città che legge”. È infatti confermato il riconoscimento per la città bella anche nel 2024/2025/2026. Nelle scorse settimane il Comune di Gallipoli ha infatti partecipato all’avviso pubblico “Centro per il libro e la lettura” d’intesa con Anci, Associazione Nazionale Comuni d’Italia, che mira a riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane, attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Gallipoli, in quanto Città che Legge, garantisce quindi ai propri abitanti l’accesso ai libri e alla lettura, attraverso biblioteche e librerie, ospita festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori. Il primo cittadino del comune ionico Stefano Minerva si dice infatti soddisfatto nell’aver chiuso l’anno in bellezza, orgogliosi di annunciare che Gallipoli ancora una volta ha ottenuto questa prestigiosa qualifica. Conclude Minerva sottolineando che essere una città che legge non è solo un titolo ma una responsabilità verso ogni fascia d’età dei propri cittadini.

