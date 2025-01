Lecce, arrivano i saldi e i commercianti sperano nella ripresa

Lecce – L’arrivo del 2025 porta con sé anche i saldi invernali, le promozioni di fine stagione che, ormai da diversi anni, iniziano nel bel mezzo dell’inverno. Dopo la sbornia della settimana del Black friday, i consumatori hanno adesso l’occasione di completare il guardaroba. In gran parte del Paese la data da segnare in calendario è il 4 gennaio, così come a Lecce. La speranza è appunto quella ritrovare nel nuovo anno i cittadini più propensi a spendere rispetto a quanto accaduto per gli acquisti natalizi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author