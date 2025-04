Indennità sindaco, polemica a Lecce

Un’uscita infelice ed è polemica a Palazzo Carafa. L’occasione è stata l’intervento del sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone a Palazzo Carafa. Durante una discussione con la minoranza, il primo cittadino ha sottolineato di aver rinunciato all’ indennità da 120 mila euro all’anno e che tale somma viene in qualche modo lasciata a disposizione delle casse comunali. Una scena in realtà già vista qualche anno fa. L’opposizione insorge. Il Pd rivendica la necessità di sottolineare e comunicare ai cittadini una verità un po’ diversa. Ossia, che è pur vero che i 120 mila euro destinati al sindaco restano nelle casse di Palazzo Carafa ma semplicemente perché lo prevede la legge. I vitalizi derivanti dall’attività parlamentare di Camera, Senato e Parlamento europeo di Adriana Poli Bortone non possono essere infatti cumulabili con l’indennità di sindaco, che quindi la Poli non percepisce

