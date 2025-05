Lecce-Napoli, annullati centinaia di biglietti acquistati in Campania

In vista della partita Lecce-Napoli, in programma sabato 3 maggio, la Polizia di Lecce ha disposto l’annullamento di numerosi biglietti ritenuti non conformi alle normative vigenti.

A seguito di controlli accurati, è emerso che centinaia di tagliandi erano stati acquistati da cittadini residenti in Campania, ma per settori dello stadio diversi da quello riservato alla tifoseria ospite.

Tale modalità di acquisto risulta in contrasto con le disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che vieta l’accesso ai sostenitori ospiti in aree diverse da quelle a loro destinate, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

Per questo motivo, è stato rivolto un appello a tutti i tifosi provenienti dalla Campania: “Non recatevi allo Stadio di Lecce se non muniti di un biglietto valido e conforme alle regole previste”.

Le autorità raccomandano la massima collaborazione per evitare disagi e situazioni di rischio, sottolineando che i controlli proseguiranno fino al giorno della gara.

