Sei indagati per corruzione: anche un magistrato onorario in servizio a Lecce

Inchiesta della Procura di Potenza su falsi invalidi e mazzette: interrogatori al via lunedì 5 maggio

Partiranno lunedì 5 maggio gli interrogatori disposti da Lucio Setola, GIP del Tribunale di Potenza, nei confronti di sei persone indagate per corruzione e concussione, con l’aggravante della reiterazione e del concorso.

Al centro dell’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Vincenzo Montemurro, figura il 59enne Antonio Zito, vice procuratore onorario del Tribunale di Lecce e residente a Pulsano (Taranto), già coinvolto in un’altra indagine per presunta violenza sessuale.

Le accuse, supportate da intercettazioni, pedinamenti e analisi forensi, delineano un quadro allarmante: secondo la Procura, Zito avrebbe abusato della propria funzione pubblica per ottenere denaro o benefici in cambio di interventi su procedimenti giudiziari o pratiche amministrative.

Insieme a lui è indagato l’avvocato Giancarlo De Valerio, 49 anni di Mesagne, ritenuto l’intermediario privilegiato tra Zito e i presunti “clienti” del sistema.

Completano il gruppo degli indagati

Luca Carrozza , 56 anni, di Gallipoli, dipendente ASL;

, 56 anni, di Gallipoli, dipendente ASL; Cosimo Maturo , 57 anni, di Taranto, funzionario della stessa azienda sanitaria;

, 57 anni, di Taranto, funzionario della stessa azienda sanitaria; Antonio Zamparelli , 75 anni, di Surbo (Lecce), imprenditore;

, 75 anni, di Surbo (Lecce), imprenditore; Mario Piccolo, 78 anni, di Nardò, anch’egli imprenditore.

Le udienze si svolgeranno nel tribunale di Potenza, secondo questo calendario:

5 maggio: Zito (ore 9:30) e De Valerio (ore 11:00);

6 maggio: Carrozza (ore 9:30), Maturo (ore 11:00), Zamparelli (ore 15:30);

7 maggio: Piccolo (ore 9:30).

Contestate estorsioni a un manduriano e una coppia di Lecce

Tra i vari episodi contestati, uno riguarda la presunta estorsione di 12 mila euro a un cittadino manduriano, inizialmente indagato e poi prosciolto, in cambio della promessa di interrompere le azioni giudiziarie a suo carico. In un altro caso, Zito e De Valerio avrebbero chiesto denaro a una coppia di Lecce, minacciando un’indagine in realtà mai esistita.

Altre situazioni vedrebbero coinvolti Piccolo e Zamparelli come intermediari in scambi di denaro o favori, compreso un presunto accordo per ottenere una falsa invalidità civile a favore di Zito, con l’intervento diretto del funzionario ASL Maturo e dell’infermiere Carrozza.

Zito coinvolto in un’inchiesta parallela a Benevento

Il magistrato onorario tarantino, oltre all’attività giudiziaria al Tribunale di Lecce, svolge anche la professione di avvocato penalista a Crispiano. È anche coinvolto in una inchiesta parallela aperta a Benevento, dove è accusato (insieme a un medico dell’ospedale Fatebenefratelli) di violenza sessuale aggravata, esercizio abusivo della professione e interferenze nella vita privata, per aver preso parte a visite ginecologiche spacciandosi per medico.

Rischio reiterazione, necessarie misure restrittive

Per il pubblico ministero, il rischio di reiterazione e inquinamento delle prove rende necessaria l’applicazione di misure cautelari restrittive, come la custodia in carcere o i domiciliari, richiesta già formalmente depositata. L’inchiesta, nata da una serie di segnalazioni raccolte dalla Guardia di Finanza di Lecce, si è poi intrecciata con indagini condotte dalla DDA, che monitorava rapporti tra ambienti della pubblica amministrazione e soggetti vicini a contesti criminali.

Le difese

Gli avvocati Umberto Del Basso De Caro e Patrizio Giangrande difenderanno Zito; Alessia Dominique Mastrovito e Roberto D’Amico per De Valerio; Gerardo Di Ciommo, Dionisio Gigli, Federico Martella e Antonio La Scala per gli altri imputati.

