Muore in ospedale a Gallipoli, aperta un’inchiesta

Ex Maresciallo dell’Aeronautica Militare muore in ospedale, a Gallipoli, all’età di 64 anni . Il fatto è accaduto lo scorso 28 aprile, quando l’uomo sarebbe stato ricoverato per un improvviso problema intestinale. Sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza, il giorno seguente le sue condizioni sarebbero rapidamente peggiorate, fino a determinare il decesso. La compagna e i figli avevano concordato i funerali per il giorno seguente, ma le esequie non si sono potute svolgere perché i figli nati dal precedente matrimonio del militare, hanno presentato una denuncia ai Carabinieri chiedendo di verificare eventuali negligenze o imperizie da parte dei medici. I funerali sono stati così annullati e la salma è stata trasferita all’ospedale Vito Fazzi di Lecce in attesa dell’autopsia. Posta sotto sequestro la documentazione sanitaria

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts